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101 pare top atışı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye girişi sırasında 101 pare top atıldı. Aynı şekilde Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101’er pare top atışı gerçekleştirildi. Göreve Başlama Töreni’nin anısına özel para basıldı.

04:00 . 4/06/2023 Sunday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te yeminini etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te yeminini etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Onlarca ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün sağında ve solunda din adamları yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Fener Rum Patriği Bartholomeos Erdoğan’ın yan tarafında yer aldı. Törenden dikkat çeken notlar şöyle:

* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı’na varışta Erdoğan’ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı.

* Erdoğan’ın süvari birliğiyle Külliye’ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101’er pare top atışı gerçekleştirildi.

* Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, TSK Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, farklı dinlerin liderleri, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, şehit ve gazi yakınları ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer aldı.

* 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de törene katılanlar arasındaydı.

* Göreve Başlama Töreni’nin anısına özel para basıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
#Mazbata Töreni
#Yemin Töreni
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