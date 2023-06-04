101 pare top atışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te yeminini etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Onlarca ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün sağında ve solunda din adamları yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Fener Rum Patriği Bartholomeos Erdoğan’ın yan tarafında yer aldı. Törenden dikkat çeken notlar şöyle:
* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı’na varışta Erdoğan’ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı.
* Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, TSK Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.
* 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de törene katılanlar arasındaydı.