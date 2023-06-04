101 pare top atışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine resmen başladı. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşıladığı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ın aracı kırmızı gül yapraklarıyla kaplandı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.