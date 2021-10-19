​12 milyon lira çöpe gitti ​

YUSUF ÖZDEMİR

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 21 bin 842 metrekarelik alan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine “belediye hizmet alanı ve bahçe” kullanımı şartıyla tahsis edildi. Bu durum, tapuya da şerh düşüldü. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kumlubel Mahallesi 16501 parselde bulunan alan için, 12 Aralık 2019’da Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grubunun ret oylarına rağmen “ticari alan” olarak değişikliğe gitti. Değişiklik sonrası Belediye, alanı özel bir mobilya şirketine kiraya vermek üzere tam 11 milyon 778 bin liralık inşaat harcaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tahsise aykırı olması nedeniyle Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

‘TİCARİ ALAN’ KARARI İPTAL

İtirazda, alanın “Belediye hizmet alanı ve bahçe” olarak kullanılması şartı ile verildiği ve bu durumun tapuya “Hazinenin izni dışında, başka kamusal amaçla kullanılamaz, aksi takdirde, Hazine Kamulaştırma Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca bu taşınmazı geri alabilir” şerhinin konulduğu belirtildi. Mahkeme, bilirkişi raporunu incelemesi sonrası, dava konusu olan “Ticari alan” değişikliğinin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararı ile CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 12 milyon lira harcadığı inşaat çalışmaları durdu.

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