​13 Aralık 2018 Perşembe gün sonu haberleri

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- Türkiye Uzay Ajansı kuruldu
- Türkiye Uzay Ajansının kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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- Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 9 ölü
- Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrilerek, üst geçide çarptı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada üçü makinist 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.
- Tren kazasının sebebi '2 dakikalık gecikme'de gizli
- Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü. Olayın ardından kazanın neden meydana geldiği konusu üzerine çeşitli olasılıklar değerlendiriliyor. Elde edilen ilk bulgulara göre Yüksek Hızlı Tren'in kalkış saatinde, hızlanmasında ve kazanın meydana geldiği yere ulaşma zamanlamasında bir sorun yok. Ancak kılavuz trenin, olaydan 2 dakika önce parkurdan ayrılması gerekmesine rağmen bunu yapmadığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği üzerinde duruluyor.
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- Afrin'de bir asker şehit düştü
- Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu bir asker şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, açıklamasında "Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu Afrin'de bir askerimiz şehit oldu. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır" bilgisini paylaştı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük planı açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından bugün de ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. İkinci 100 günlük planda 454 eylem planı yer alırken maliyetinin ise 24 milyar TL olduğu ifade edildi.
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- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası aralık ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması yönünde karar aldıklarını bildirdi. Son dönemde açıklanan veriler ışığında ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini kaydeden yetkililer, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdiklerini kaydetti.
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- Türkiye dünyaya silah satıyor
- En çok katma değer getiren ihracat alanlarından savunma sanayi ve teknoloji ihracatı Türkiye’de her geçen gün artmaya devam ediyor. Yerlileştirme hamlesi doğrultusunda yapılan atılım küresel alanda da dikkat çekiyor. Türkiye bugün Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor.
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- Cocu'nun sözleşmesi feshedildi
- Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
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- Asgari ücrette masada yer alan iki rakam
- 2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün başladı. Bugün yapılacak toplantının ev sahibi bu sefer işveren olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile TÜİK uzmanlarının da katılacağı toplantıdan işverenin önerisi de masaya gelmiş olacak. İşçiler 2019 yılı asgari ücretinin ‘en az 2 bin lira’, işveren ise ‘bin 857 lira’ olmasını istiyor.
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