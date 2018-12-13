Son dakika haberleri... - Afrin'de bir asker şehit düştü Afrin'de bir asker şehit düştü Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu bir asker şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, açıklamasında "Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu Afrin'de bir askerimiz şehit oldu. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır" bilgisini paylaştı.

13 Aralık 2018, 19:06 Son Güncelleme: 13 Aralık 2018, 19:34 Yeni Şafak