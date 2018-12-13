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Afrin'de bir asker şehit düştü

Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu bir asker şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, açıklamasında "Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'lilerin açtığı ateş sonucu Afrin'de bir askerimiz şehit oldu. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır" bilgisini paylaştı.

Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD üyelerinin açtığı ateş sonucu bir askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

TSK açıklamasında "Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD'li teröristlerin açtığı ateş sonucu Afrin'de 1 askerimiz şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

  • "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
  • Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır.
  • Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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