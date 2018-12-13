Afrin'de bir asker şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/PYD üyelerinin açtığı ateş sonucu bir askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.
TSK açıklamasında "Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD'li teröristlerin açtığı ateş sonucu Afrin'de 1 askerimiz şehit oldu" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
- "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
- Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır.
- Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."