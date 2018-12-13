Dünya Münbiç biterseRakka yolu açılır
ORTADOĞU

Münbiç biterse Rakka yolu açılır

ABD destekli PKK’nın 850 bin kişiyi tehcir ettiği Rakka, teröristlerden kurtulmak için Türkiye’nin harekatını bekliyor. Rakka Mahalli Meclis Başkanı Ghada, “Münbiç PKK’dan temizlenirse bizim için kurtuluşa giden yol açılır” diyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rakka Mahalli Meclis Başkanlığı için 18 Kasım’da yapılan seçimi kazanan Fayez el-Ghada ilk söyleşisini Yeni Şafak’la yaptı. Genelde Suriye özelde ise Rakka’ya ilişkin açıklamalarda bulunan Ghada, Münbiç’in PKK’dan temizlenmesi halinde Rakka’nın kurtuluşuna giden yolun açılacağını söyledi. ABD’nin Rakka’yı elde tutmak için Münbiç’te oyalama stratejisi güttüğüne işaret eden Ghada, şu bilgileri verdi:

850 BİN KİŞİ GİTTİ

“DEAŞ bahanesiyle başlatılan Rakka operasyonu nedeniyle 850 bin sivil bölgeden kaçtı. Şu ana kadar ABD ve PKK izin vermediği için tek bir sivil dahi evine dönemedi. PKK’lı teröristler coğrafi işgalle yetinmeyerek halkın izzet ve namusuna da musallat oldu. Aslında PKK’lılar kendilerini güvende hissetmediklerinden dolayı Rakka ve Deyrizor bölgelerinden kaçmak istiyor; onları orada kalmaya ABD zorla ikna etti.”

Fayez el-Ghada - Yılmaz Bilgen

TSK MUTLAKA GİRECEK

“DEAŞ’ı gerekçe gösterenler Rakka’yı onbinlerce ton bombayla tamamen harabeye çevirdi. Şehir 3 yıl boyunca ABD ve ortakları tarafından bombalandı. Sonra şehre girdiler ve ilk önce DEAŞ’lı teröristleri otobüs ve kamyonlara doldurup güvenli bir biçimde oradan çıkardılar. Bu esnada Rakka halkı tarihin en büyük belirsizliğine sürüklendi. Bir milyona yakın insan evinden, işinden, geleceğinden koparılarak sürgün edildi. ABD ne tek bir sivilin dönmesine müsaade ediyor ne de yok edilen okul, cami, ev, fırın ve hastanelerin onarılmasına izin veriyor. Şayet Türk askeri Fırat’ın doğusuna yürürse beklediğinden çok daha büyük halk desteği yanlarında olacak. Bundan hiçbir Türk kardeşimizin endişesi olmamalı. Türk ordusu ve ÖSO bir gün mutlaka Rakka’ya da girecek.”

REKLAM

Planlar hazır
DÜNYA
Planlar hazır

Suriye’de kal da gör
DÜNYA
Suriye’de kal da gör

/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.