SÜPER LİG

Cocu'nun sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cocu Fenerbahçe'nin başında çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Cocu Fenerbahçe'nin başında çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Phillip Cocu ile sözleşme fesih konusunu nihayete erdirdi. UEFA’dan sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesini uzlaşı yoluyla feshetti.

Fenerbahçe'nin yenik teknik direktör olarak Ersun Yanal'ı açıklaması bekleniyor.

10. haftada görevine son verilmişti

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Cocu'nun görevine son verildiği duyurulmuştu. Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.


Sarı-lacivertli kulüpten Cocu le ilgili yapılan açıklama şöyle;

  • "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.
  • Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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