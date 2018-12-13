Türkiye dünyaya silah satıyor

Savunma sanayi ve teknoloji ihracatı Türkiye’de her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 hedefleri arasında da yer alan milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.

Türk ordusunda devrim yapacak ve onun gücünü katlayacak projelerle bağımsızlık hedefi doğrultusunda yapılan atılım uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Küresel sıralamalarda hızla yükselen Türkiye’nin bu milli hamlesi satış rakamlarına da yansıdı.

SAVUNMADA KAR YÜZDE 24 ARTTI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. SIPRI’nın açıkladığı raporda iki Türk şirketi yer aldı.

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), ilk 100 şirket arasına girdi. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında ASELSAN 61’nci, TAI ise 70’inci sırada kendine yer buldu.

SATIŞLARIN ARTMASININ NEDENİ

Savunma Sanayi Araştırmacısı Yusuf Akbaba “Milli teknoloji hamlesiyle son 16 yılda yapılan yatırımlar ve teşviklerle savunma teknolojileri gelişti. Bu sayede Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan hizmet üreten şirket ve koni sayısı arttı. Tüm bunlar silah satışlarının artmasında etken oldu” dedi.

TÜRKİYE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPIYOR

Zırhlı araç ve mühimmat üretimi ön planda ancak gelişen savunma sanayisiyle birlikte daha büyük sistemler; İHA, Helikopter ve deniz platformları gibi sistemler ihraç edilmeye başlandı. Akbaba “Türkiye bugün Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor” açıklamasında bulundu.

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Akbaba sözlerini şöyle tamamladı:

“Savunma sanayii ve teknoloji ihracatı, kilo başına en çok katma değer getiren ihracat alanlarından. Bu alanda daha fazla yerli ve milli ürün ortaya koydukça ihracatımız da artacak.”

FOTOĞRAF 12 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi Gökbey olarak açıklanan Türkiye'nin ilk özgün tasarım helikopterinin tüm alt sistem tasarımları yurt içinde geliştirildi. Helikopter Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna ikmalsiz uçuş yapabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde T625 helikopterinin isminin Gökbey olarak belirlendiğini açıkladı. Özgün Helikopter Programı, program takvimine ve bütçesine uygun şekilde yürütülüyor. Program kapsamında, tasarım, geliştirme, üretim, test ve doğrulama, kalifikasyon, sivilaskeri sertifikasyon ve teknik veri paketlerinin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Helikopterin, üstün performansı ve geniş görev yelpazesi sayesinde, yurt içi ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda da yer alması hedefleniyor. Askeri ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen helikopter ile personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma görevleri icra edilebilecek. Helikopteri, geliştirme aşamasında uzun ve zorlu bir süreç bekliyor. Helikopter yaklaşık 2 yıl boyunca bir dizi yer ve uçuş testine tabi tutulacak. Helikopter ve sistem seviyesinde 100'den fazla test yapılacak. Sivil kullanımı da olacak T625, bu nedenle askeri helikopterlerden farklı olarak sivil sertifikasyondan da geçecek. T625'e özel olarak transmisyon, iniş takımı, güç aktarma organı, helikopter gövdesi, yazılım ve donanım, elektronik sistemler, paller geliştirildi. Hazır ürün yerine yerli tasarlanıp geliştirilen bu bileşenler ve bunların entegrasyonu süreçlerin zorluğunu artıracak. Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor. Geliştirme döneminde helikopterin 14 alt sisteminin üretimi Türkiye'de yapıldı. Diğer sistemlerin de seri üretim dönemini destekleyecek şekilde milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak üretilmesi hedefleniyor. T625'in aviyonik, haberleşme sistemi, seyrüsefer sistemi, yapısal bütünlük ve kullanım takip sistemi, sistem entegrasyon ve gösterim sistemi, elektronik harp sistemi bileşenlerinde ise ASELSAN'ın imzası bulunuyor. ASELSAN, ayrıca gösterge ve kayıt sisteminde de sorumluluk üstlendi. Dünyadaki benzer helikopterlerde ilk uçuşun ardından 4-5 yıllık bir geliştirme süreci yaşanırken, özgün helikopterde bu sürenin öne çekilmesi hedefleniyor. Atak'ta diğer taarruz helikopterlerine göre en kısa sürede uçuş yapma, envantere girme ve ihracat yapma başarıları yakalayan TUSAŞ, özgün helikopterde de bunları tekrarlamayı amaçlıyor. Öte yandan, özgün helikoptere yerli motor geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor. Motor geliştirme projesinde, sistemin kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında bir yandan Türkiye'de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan helikoptere entegre edilecek 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve milli motor, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından geliştiriliyor. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ özgün helikopter için geliştirdiği yerli motoru kararlı rejimde çalıştırdı. Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu gelişmeyle motorun tasarlandığı şekilde çalıştığı görüldü. Motorun prototipinin de 1 yıl sonunda çalıştırılması hedefleniyor. Yerli helikopter Gökbey'in özellikleri Yerli helikopter Gökbey'in özellikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi Gökbey olarak açıklanan Türkiye'nin ilk özgün tasarım helikopterinin tüm alt sistem tasarımları yurt içinde geliştirildi. Helikopterin, geliştirme döneminde 14 alt sistem Türkiye'de üretildi. Başta motor olmak üzere diğer sistemlerin de seri üretim dönemini destekleyecek şekilde milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak üretilmesi hedefleniyor. Helikopter Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna ikmalsiz uçuş yapabiliyor.





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