Türkiye'nin silah ihracatı ne kadar? İşte Türkiye'nin silah ihracatı
Türkiye dünyaya silah satıyor
En çok katma değer getiren ihracat alanlarından savunma sanayi ve teknoloji ihracatı Türkiye’de her geçen gün artmaya devam ediyor. Yerlileştirme hamlesi doğrultusunda yapılan atılım küresel alanda da dikkat çekiyor. Türkiye bugün Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor.
Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 hedefleri arasında da yer alan milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.
Türk ordusunda devrim yapacak ve onun gücünü katlayacak projelerle bağımsızlık hedefi doğrultusunda yapılan atılım uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Küresel sıralamalarda hızla yükselen Türkiye’nin bu milli hamlesi satış rakamlarına da yansıdı.
SAVUNMADA KAR YÜZDE 24 ARTTI
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. SIPRI’nın açıkladığı raporda iki Türk şirketi yer aldı.
ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), ilk 100 şirket arasına girdi. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında ASELSAN 61’nci, TAI ise 70’inci sırada kendine yer buldu.
SATIŞLARIN ARTMASININ NEDENİ
Savunma Sanayi Araştırmacısı Yusuf Akbaba “Milli teknoloji hamlesiyle son 16 yılda yapılan yatırımlar ve teşviklerle savunma teknolojileri gelişti. Bu sayede Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan hizmet üreten şirket ve koni sayısı arttı. Tüm bunlar silah satışlarının artmasında etken oldu” dedi.
TÜRKİYE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPIYOR
Zırhlı araç ve mühimmat üretimi ön planda ancak gelişen savunma sanayisiyle birlikte daha büyük sistemler; İHA, Helikopter ve deniz platformları gibi sistemler ihraç edilmeye başlandı. Akbaba “Türkiye bugün Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor” açıklamasında bulundu.
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Akbaba sözlerini şöyle tamamladı:
“Savunma sanayii ve teknoloji ihracatı, kilo başına en çok katma değer getiren ihracat alanlarından. Bu alanda daha fazla yerli ve milli ürün ortaya koydukça ihracatımız da artacak.”