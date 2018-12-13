Tren kazasının sebebi '2 dakikalık gecikme'de gizli

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle, Ankara-Konya arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Olayın ardından en çok merak edilen sorulardan biri de kazanın nasıl meydana geldiği ve 'sinyalizasyonun' çalışıp çalışmadığı konusu oldu.

FOTOĞRAF 53 Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığını açıkladı. Trenin lokomotife çarpması sonucu iki vagon devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 4 kişini öldüğünü 43 kişinin de yaralandığını açıkladı.





Kılavuz tren gün içinde farklı görevler üstleniyor

TCDD yetkililerinden ve bazı makinistlerden alınan bilgiye göre, kılavuz trenlerin gün içerisinde farklı görevleri olabiliyor.

Bu görevler arasında tren hattında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek de var, depo ya da bakım merkezine bazı vagonları götürmek de.

Sinyalizasyonla değil kumanda merkezi ve telsiz üzerinden haberleşme sağlanıyor

Konuya vakıf isimlerden alınan bilgiye göre, kazanın meydana geldiği yerde Başkent Ray, Banliyö Hattı ve Yüksek Hızlı Trenin hatları var.

Kazanın ardından en çok merak edilen konulardan biri olan 'Sinaylizasyon çalışmıyor muydu?' sorusuna da yanıtlayan kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Burada sinaylizasyonla ilgili bir sıkıntıdan bahsetmek söz konusu değil. Bölgede 1 dakikalık bir parkur var. Bu parkurda kimin olup olmadığı, parkura yaklaşan diğer trenlerin makinistlerine telsizle veriliyor. Telsizin yanı sıra ana kumanda merkezinden de müdahalede bulunulması imkanı var.

Kazanın olduğu parkurda ayarlama yapılamamış. Hat üzerinde kılavuz tren olmasına rağmen, Yüksek Hızlı Tren hatta girmiş. YHT makinistlerinin bu hatta girmesi demek, ana kumanda merkezinden ya da telsiz üzerinden herhangi bir uyarı almamış olmaları demek."

Yüksek Hızlı Trenin kalkış saati ve hızında herhangi bir yanlış yok

Olayda Yüksek Hızlı Tren'in herhangi bir kusuru olup olmadığı konusunda da bilgi veren kaynaklar, "Elde edilen ilk bulgulara göre YHT tam zamanında kalkış yapıyor. Trenin hızlanma süresi kaza yerine varış zamanı da kendisine daha önce verilen planlamaya uygun. Tüm bunları alt alta koyunca, 1 dakikalık parkuru zamanında boşaltmayan kılavuz trenin kazanın temel sebebi olduğunu söylemek yanlış olmaz" ifadesini kullandı.

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OYNAT 02:05 Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonu yakınlarında banliyö treni ile çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında üçü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin tedavisi sürdüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.