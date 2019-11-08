13 Kasım hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde Donald Trump’ın ekibi, bugün Ankara’ya geliyor. 13 Kasım’a hazırlık için çalışmalar yapacak ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet iki gün Ankara ve İstanbul’da olacak. ABD heyeti Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığında temaslarda bulunacak.

MATABAKAT ANA GÜNDEM

Temaslarda 17 Ekim’de iki ülke arasında varılan Suriye mutabakatı ana gündem olacak. Bu çerçevede Barış Pınarı bölgesinin terörden temizlenmesi için varılan anlaşma kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek. ABD heyetine mutabakata karşın PKK’nın bölgeden çekilmediğinden duyulan rahatsızlık iletilecek. Bu kapsamda ABD’den mutabakatın gereğinin yerine getirilmesi istenecek. Yine görüşmelerde ABD Temsilciler Meclisinde çıkarılan sözde Ermeni soykırımı kararı ile Türkiye’ye karşı yaptırımları içeren karar ele alınacak.

GEREĞİNİ YAPIN

Türkiye bu konudaki rahatsızlığını bir kez de heyete iletecek. Ankara’daki görüşmeler, önümüzdeki hafta Washington’da gerçekleşecek olan liderler zirvesinin temelini oluşturacak. Bugün ve yarın ele alınacak konularla ilgili son sözleri iki lider söyleyecek.