137 bin aile okullu oldu.

Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi hedefleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 farklı ilde pilot olarak başlatılan ve Türkiye genelinde 1 milyon aileye ulaşma hedefiyle ilerleyen Aile Okulu Projesi Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde sürüyor.

İLK YARDIMDAN AHLAKİ GELİŞİME

Birçok farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler arasında sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı başlıklar yer alıyor. Verilen eğitimler aileleri çok yönlü olarak destekliyor.

BİN HALK EĞİTİM MERKEZİNDE

Projede yaklaşık 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar gibi 10 farklı alanda aileler destekleniyor. Proje bin Halk Eğitim Merkezi’nde yürütülüyor. Bugüne kadar yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldı.

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GÜÇLÜ AİLE, KALİTELİ EĞİTİM

Proje ile eğitim süreçleri içinde oluşan geri beslemelerle zengin ve sürekli güncellenen içerikle ailelerin güçlü, bilinçli bir şekilde süreçleri yönetebilme imkânına sahip olacaklar. Kültürel değerler, ahlak değerleri, aile içindeki sosyal gelişim, psikolojik gelişimlerle ilgili farkındalıkla ilgili kazanım elde edilecek. Aile Okulu Projesi’yle hem ailenin desteklenmesi hem de eğitim sisteminin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Özel yeteneklere özel etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 90 bine yakın özel yetenekli öğrenci için özel etkinlik kitapları hazırladı. Konuyla ilgili bilgi veren MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, özel yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış eğitimlerin verildiği Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda, 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısının bu ay itibarıyla 374’e çıkarıldığını söyledi.

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Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerini sağlamak amacıyla farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş etkinliklerin önemine işaret eden Numanoğlu, bu amaçla destek eğitim odası etkinlik kitapları hazırladıklarını kaydetti.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLER

Numanoğlu, etkinlik kitaplarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Özel yetenekliler alanında çalışan öğretmen ve akademisyenlerin özverili çalışmaları sonucunda hazırlanan kitaplarda, ilkokul kademesi için 180, ortaokul kademesi için 180 olmak üzere toplam 360 etkinlik yer alıyor. Öğrencilerin örgün eğitimde devam ettikleri sınıf düzeyi kazanımları zenginleştirilerek oluşturulan etkinlikler, soru sorma, sorgulama, derinleşme ve fikir üretme akışında hazırlandı. Farklı disiplinlerden yararlanılarak hazırlanan etkinliklerle disiplinler arası etkileşim de sağlanmaya çalışıldı.”