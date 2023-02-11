20 dakikada bir ev üretiyorlar

Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan birisi de konteyner evler. Konteyner evler için çok sayıda fabrikada tam kapasite dayanan yoğun bir mesai harcanıyor. Normal şartlarda ihracat için konteyner üreten fabrikalar deprem dolayısıyla iki ay süreyle ihracatını durdurdu. Üretim sadece deprem bölgesi için yapılıyor. Üreticiler çok sayıda talep olduğunu, bağışların da yapıldığını söyledi. Bu bağışların da eklenmesiyle çalışmalar hızlandırıldı. 20 dakikada bir konteyner ev yapılıyor.

TUVALET VE MUTFAKSIZ DAHA HIZLI ÜRETİLİYOR

Konteyner evlerin içi 21 metrekarelik bir alana sahip. Evler bir ailenin içeride rahatlıkta barınabilmesine uygun tasarlanıyor. Evlere elektrik teçhizatı da çekilmiş durumda. Bölgeye gidildiğinde elektrik sağlandığı takdirde ısınma ve ışık ihtiyaçları da karşılanabilecek.

Evlerde şu an için tuvalet ve mutfak bulunmuyor. Çünkü tuvalet ve mutfak da dâhil edildiğinde evin inşa edilme süresi uzuyor. Deprem bölgesinde evlere acil ihtiyaç duyulmasından dolayı öncelikle bu tuvaletsiz ve mutfaksız konteyner evler gönderilecek ardından ise bu evler için hazırlanan mutfak ve tuvaletler söz konusu evlere eklenecek.

BİR TIR'A ÜÇ KONTEYNER

Konteyner evler fabrikanın ana bölgesinde monte edildikten sonra bantlar aracılığıyla TIR'lara yükleniyor. Bir TIR'a en fazla üç konteyner yüklenebiliyor. Yetkililer tırların bölgeye ulaşması için kişisel araçlarla şehre giden ana yolların meşgul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.



