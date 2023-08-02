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318 bin sazan suyla buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, balıklandırma çalışmaları kapsamında 318 bin sazan göl ve akarsularda suyla buluşturuldu.

04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sazanlar suyla buluştu.

Sazanlar suyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde üretilen 318 bin sazan Balcılar Deresi ve Akköprü Baraj Gölü’nde suya bırakıldı. Köyceğiz Gölü iskele mevkisinde düzenlenen törende konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, ilçede 2016’dan bu yana bakanlık projesiyle doğal yollarla üretiminde sıkıntı yaşanan balık çeşitlerinin göl ve akarsulara bırakıldığını söyledi. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı ise vatandaşa ucuz balık yedirebilmek amacıyla 2017’den bugüne kadar yaklaşık 1 milyon balık bırakıldığını kaydetti.


#Köyceğiz
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#sazan
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