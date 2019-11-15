Gündem 4 HDPli belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
MARDİN

4 HDP'li belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Mazıdağı Belediyesi
Mazıdağı Belediyesi

Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li başkanlar hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Savur, Derik, Mazıdağı ve Suruç belediye başkanları gözaltına alındı.

Mardin'de 3 HDP'li başkan gözaltında

Mardin'de terör soruşturması kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

  • Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DHA
HDP'li Hatice Çevik
  • Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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