Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen naaşlar, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler yan yana toprağa verildi.
PARKA GİTMEK İSTEMİŞLERDİ
Hayatını kaybeden çocukların dedesi Salih İsi, torunlarının, oğluyla parka gitmek istediklerini anlatarak "Yeni parka gitmişlerdi, babaları arabadan eşya çıkartırken gelen araç hem arabaya hem de bunlara çarpıyor" dedi. Önceki akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Mustafa K.'nın kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Polise teslim olan Mustafa K., tutuklandı.