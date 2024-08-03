5 çocuk yan yana defnedildi

İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle akademisyenler, Şanlıurfa ile Adıyaman arasında 55 kilometreyi kapsayan Bozova Fay hattında araştırma ve inceleme çalışması yürütüyor. Proje kapsamında jeoloji mühendislerinin de içerisinde yer aldığı 10 kişilik akademisyen heyeti, Şanlıurfa ve Adıyaman arasındaki Bozova Fayı'nda 5 bölgede kazılan yaklaşık 2 metre derinliğinde 7 metre uzunluğundaki hendeklerde akademik araştırma ve incelemelerde bulunuyor.