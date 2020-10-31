6,6’lık deprem ve tsunami

İzmir ve çevresi dün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 6.6 büyüklüğünde olduğunu ve merkez üssünün Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. AFAD’ın açıkladığı ilk verilere göre biri boğulma olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti, 763 kişi yaralandı. Depremin hemen ardından hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. 15 saniye süren depremin en çok vurduğu bölgeler Bornova, Bayraklı ve Seferihisar oldu. Çok sayıda bina ağır hasar görürken enkaza dönen 17 binada arama kurtarma çalışmaları gece boyu devam etti.

100’E YAKIN KİŞİ KURTARILDI

Aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında 100’e yakın insan da kurtarıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Vatandaşlarımız boş alanlarda durmalı. Gereksiz şekilde trafiğe çıkmasınlar, ambulanslar, AFAD ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgesine ulaşmada sorun yaşar. Devlet tüm gücü ile seferber olmuş durumda. Bütün binalara ulaşıldı. Çevre emniyetimiz de görevde. Biz, içeriden bir canı daha fazla kurtarılmasını istiyoruz. İşinin ehli olmayan insanların binaların üstüne çıkmaması gerekiyor. Şu anda kan için herhangi bir talep yok” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuşarak, kurtarılmasını bekledi.

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DENİZ TAŞTI, TEKNELER SÜRÜKLENDİ

Sığacık ilçesinde deprem sonrası deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler sonucu sahil bölgelerindeki ev ve işyerlerini su bastı. 50 kadar tekne denizde sürüklendi. Boğulma ile ölüm vakası da burada yaşandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin denizde olan balıkçılara ulaşamadıklarını açıkladı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Deprem İzmir’in yanısıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Eskişehir, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Bilecik, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. 6,6’lık depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla 16’sı 4’ün üzerinde 211 artçı meydana geldi. AFAD depremin vurduğu bölgedeki vatandaşlardan, hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, kıyılardan uzak durmalarını ve internet araması, SMS gibi araçlarla iletişim kurmalarını istedi.

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TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Depremin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada çevre illerden ekiplerin bölgeye geldiği, 7 gün 24 saat çalışma esasıyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde de kriz masası kuruldu ve 2 helikopterle arama tarama çalışmalarına başladı.

Camiler depremzedelere açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini açıkladı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler” ifadelerini kullandı. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) de, İzmir depremi sonrası Şirinyer Hipodromu’nun İzmirlileri misafir etmeye hazır olduğunu duyurdu.

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60 cm’lik dalga oluştu

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, artçıların 15 gün kadar sürebileceği ifade etti. Ege Bölgesi’nin sismik olarak oldukça etkin bir bölge olduğunu kaydeden Özener, “2017 bodrum depreminden sonra tsunami meydana gelmişti. Yine tsunami meydana geldi. Sosyal medyada dalga yüksekliklerini görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi farklı faylanma özelliklerine göre, farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Birinci çalışmada yaklaşık 30 cm’lik dalga yüksekliği, bir sonrakinde 60 cm’lik dalgaların olabileceği öngörülmekte” diye konuştu.

Diğer illerde sorun yok

Depremin hissedildiği diğer illerde de ufak çaplı hasarlar meydana geldi. Bununla ilgili valiler illerdeki son durumları açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” derken, Denizli Valisi Ali Fuat Atik de “İlimizde depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır” dedi. Muğla Valiliği, Muğla ve ilçelerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığı açıklarken, Manisa Valiliği il genelinde 10 binada duvar yıkığı şeklinde hafif hasar meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik valileri il genellerinde deprem nedeniyle bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

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4 maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu. Süper Lig’deki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’deki Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozanspor müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi.