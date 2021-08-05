​7 ilde 16 yangın sürüyor

Türkiye genelinde başlayan orman yangınlarıyla mücadelede bir hafta geride kaldı. 8 günde 33 farklı kentte meydana gelen 183 yangından 167’si kontrol altına alınırken, 7 kentteki 16 yangın sürüyor. Antalya’nın Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, ilçedeki yangının Çayırözü mevkisi ile Alara Vadisi’nde çok etkili olmasa da devam ettiğini söyledi.

ALANYA, MANAVGAT, AKSEKİ, İBRADI VE GÜNDOĞMUŞ’TA SÜRÜYOR

Alanya’da yangınlar ise Susuzköy Mahallesi ile Güzelbağ’da devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına ekiplerin yanı sıra mahalle sakinleri de destek veriyor. Akseki’de de yangın Gülendağı’nda etkisini sürdürüyor. Manavgat’ta 28 Temmuz’da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor. Ekiplere Mardin, Kars ve İstanbul’dan da destek geldi. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü. Muğla’da ise Marmaris ile Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen 13 helikopter ve 6 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor. Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği Muratlar Mahallesi’ndeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Muğla Kıyıkışlacık’ta ise akşam saatlerinde rüzgarın da etkisi ile yangın yeniden alevlendi. Isparta’nın Sütçüler, Aydın’ın Karacasu ile Denizli’nin Buldan ve Tavas ilçelerinde yangınlara müdahaleler sürüyor.

Korkulan oldu: Alevler termik santrale sıçradı

Muğla Milas’ta bir haftadır devam eden orman yangını tüm çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Alevler, Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı. Gün boyu ilerleyen yangın akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle santralin bahçesini çevreleyen tel örgülere sıçradı. Alevler gündüz saatlerinden itibaren yangına karşı kazılan hendekleri de atladı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Gündüz saatlerinde hidrojen tankları tedbir amaçlı boşaltıldı, santral personeli tahliye edilip yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Alevlere su tankerleri, TOMA’lar ve itfaiye aracı müdahale etti. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor” ifadelerine yer verildi.