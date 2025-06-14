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75 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

75 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

01:2414/06/2025, Cumartesi
DHA
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Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. (24) isimli kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



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