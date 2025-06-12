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Kayseri'de keneden ikinci ölüm gerçekleşti

Kayseri'de keneden ikinci ölüm gerçekleşti

17:2212/06/2025, Perşembe
IHA
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Kayseri'de 39 yaşındaki İlknur Ekinci kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri'de 39 yaşındaki İlknur Ekinci kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri’nin
Pınarbaşı
ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki
İlknur Ekinci
, kurban kesmek için gittiği yerde kene tarafından ısırıldı.

Keneyi fark edip çıkarmasına rağmen kısa süre sonra rahatsızlanan Ekinci, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ekinci, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti.


Ekinci’nin cenazesi, Talas Dedeoğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı’na defnedildi.


  • Cenaze törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ekinci’nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kene vakalarındaki artış, bölgedeki halk sağlığı için alarm veriyor.


Yetkililer, vatandaşları kenelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.




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