Kayseri'de keneden ikinci ölüm gerçekleşti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Keneyi fark edip çıkarmasına rağmen kısa süre sonra rahatsızlanan Ekinci, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ekinci, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti.
Ekinci’nin cenazesi, Talas Dedeoğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı’na defnedildi.
- Cenaze törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ekinci’nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kene vakalarındaki artış, bölgedeki halk sağlığı için alarm veriyor.
Yetkililer, vatandaşları kenelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.