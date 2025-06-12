Markus Gisdol: Kayserispor'da çalışacağım için heyecanlıyım

Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş Geldin Markus Gisdol" başlığı ile yapılan duyuruda, yurt dışında bulunan Alman teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Bu açıklamanın hemen ardından 56 yaşındaki Markus Gisdol, Kayserispor camiasına bir mesaj yayınlayarak, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirtti. Gisdol, yayınladığı kısa videoda, "Kayserispor ailesinde olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Gelecek sezon sizinle birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" cümlelerine yer verdi.