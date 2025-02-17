ABD Dışişleri Bakanı Tel Aviv'e giderek İsrail'i övdü

Rubio, İsrail'e destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu" dedi.
Rubio, İsrail ziyareti kapsamında soykırımcı Başbakan Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden itibaren İsrail'e ilk resmi ziyaretini yapan Rubio,
"Eğer Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu."
ifadelerini kullandı. Rubio, Trump yönetiminin İsrail'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda
14 binden fazlası enkaz altında
kaybolanlar olmak üzere
61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
ABD, son olarak önceki gece İsrail'e bin 800 adet bir tonluk MK-84 bombası verdi.
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