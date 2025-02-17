Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD Dışişleri Bakanı Tel Aviv'e giderek İsrail'i övdü

ABD Dışişleri Bakanı Tel Aviv'e giderek İsrail'i övdü

09:4817/02/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Rubio, İsrail'e destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Rubio, İsrail'e destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu" dedi.

Rubio, İsrail ziyareti kapsamında soykırımcı Başbakan Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden itibaren İsrail'e ilk resmi ziyaretini yapan Rubio,
"Eğer Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu."
ifadelerini kullandı. Rubio, Trump yönetiminin İsrail'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda
14 binden fazlası enkaz altında
kaybolanlar olmak üzere
61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

ABD, son olarak önceki gece İsrail'e bin 800 adet bir tonluk MK-84 bombası verdi.

#israil
#Orta Doğu
#Marco Rubio
#İsrail Başbakanı Netanyahu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1992-1999-2008-2011 arası SGK'lılar için emeklilik tablosu açıklandı: Prim gününü 3600 - 5400 - 7200...