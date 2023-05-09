Abdülhamit Gül'den CHP'lilerin saldırısında yaralanan AK Parti'lilere geçmiş olsun ziyareti

Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş etti. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. AK Parti Gençlik Kollarına saldıran Atar'ın önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı. Bugün AK Partililere kurşun sıkan Atar'ın İmamoğlu ile yaptığı paylaşımda tehditler savurması dikkat çekti.