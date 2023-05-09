Abdülhamit Gül'den CHP'lilerin saldırısında yaralanan AK Parti'lilere geçmiş olsun ziyareti

Abdülhamit Gül, Gaziantep'te CHP'lilerin saldırısında yaralanan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti.
14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala Gaziantep'te büyük bir provokasyona imza atıldı.
Gaziantep'te bir alışveriş merkezi önünde seçim çalışmaları yürüten AK Parti gençlik kolları üyeleri, CHP'li grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.
Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla havaya bir el ateş etti. Çıkan arbedede yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.
Ersin Atar gözaltına alınırken Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de CHP’lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.