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Seçim

CHP'li bir grup AK Parti standına silahlı saldırı gerçekleştirdi: Gaziantep'te iki kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş etti. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

20:09 . 9/05/2023 Salı
AA
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Partililere silahla saldırdı.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Partililere silahla saldırdı.

14 Mayıs'a Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine günler kala provokatif eylemler gündeme geliyor. Gaziantep'te bir alışveriş merkezi önünde seçim çalışmaları yürüten AK Parti'li ve CHP'li gruplar arasında tartışma çıktı.


CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan
CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla havaya bir el ateş etti.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan iki kişi hastanelere kaldırılırken, p
olis ekipleri, Ersin Atar'ı gözaltına aldı.
Ersin Atar'ın silah doğrulttuğu anlar kameralara böyle yansıdı.

Atar'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu ile fotoğrafları çıktı

AK Parti Gençlik Kolları üyelerine silahla saldıran, CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları çıktı.



#Gaziantep
#Silahlı Saldırı
#AK Parti
#CHP
#Ersin Atar
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