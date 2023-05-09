CHP'li bir grup AK Parti standına silahlı saldırı gerçekleştirdi: Gaziantep'te iki kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Partililere silahla saldırdı.
14 Mayıs'a Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine günler kala provokatif eylemler gündeme geliyor. Gaziantep'te bir alışveriş merkezi önünde seçim çalışmaları yürüten AK Parti'li ve CHP'li gruplar arasında tartışma çıktı.
CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar ateş açtı
Atar'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu ile fotoğrafları çıktı
AK Parti Gençlik Kolları üyelerine silahla saldıran, CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları çıktı.