CHP'li bir grup AK Parti standına silahlı saldırı gerçekleştirdi: Gaziantep'te iki kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da AK Parti Bahçelievler Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Olayı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırı girişimini kınadığını belirtti. Geçtiğimiz gün de Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıs, saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya ise, “Atatürk için yaptım. CHP’nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun” yanıtını vermişti.