Acınızı paylaşıyoruz

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 44’üncü günde de sürdürdü. Çocuklarına kavuşma umuduyla bekleyen anneler dün çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri ziyaret etti. Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995’teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği’nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, annelere desteklerini iletti.

100 ANNEYLE DESTEK

Duygulu anların yaşandığı ve annelerin birbirine sarılarak ağladığı ziyarette, Srebrenitsa çiçeği olarak adlandırılan çiçek motifli rozeti annelere hediye edildi. İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, Bosna Hersek’ten 17 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 100 anneyle ziyarete geldiklerini söyledi. Dün Bosna’da bugün de Diyarbakır’daki annelerin acı içinde ağladığını belirten Yavuz, çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin çocuklarını istediğini kaydetti.

HALLERİNDEN ANLIYORUZ

“Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi” kapsamında Diyarbakır’a geldiklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu: “Bu anneler Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler. Anneler Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evlerinde, okullarında ve parklarda olmasını istiyoruz.”

HERKES BİZİ DUYSUN

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Mithedo Oruli

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli de “Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız” diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini aktardı. Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umduğunu ifade eden Oruli, şunları kaydetti: “Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner. Herkes bizi duysun istiyorum. Artık terörü durdurmak ve teröre ‘hayır’ diyorum.”

Her zaman yanınızdayız

Zehta Turic

Annelerden Zehta Turic, Bosna Hersek’ten geldiğini ve terörü durdurmak istediklerini anlattı. Burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turic, “Çünkü dün biz ağlıyorduk, siz bizim yanımızdaydınız. Bugün de biz sizin için geldik, her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu. Annelerden Pasa Teletovic ise çocukların çok iyi bir gelecek hak ettiğini dile getirerek, hiçbir annenin bu acıyı hissetmesini istemediğini vurguladı. Amra Osmanovic de beraber mücadele edeceklerini belirterek, herkese sabır diledi.

Evde durmakla bir çözüm olmaz

Cennet Kabaklı

Gaziantep’te 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli- Pülümür karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, “Annelerin yüreği yanmasın artık, bıraksınlar artık dayanacak gücüm kalmadı. Diğer annelere de sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim. Evde durmakla bir çözüm olmaz. Korkmasınlar. Evladımız için canımızı veririz. Hepimizin bir bayrağı var. Bu vatan, bu toprak hepimizin. İnşallah bu terör olayı da bitecek, terör yok olacak. İnşallah bu zafer de bizim olacak. İnşallah terörün sonu gelir. Kurban olduğum rabbim bütün Mehmetçiklerimizi de esirgesin, tırnaklarına taş değdirmesin” dedi.

Babalardan asker selamı

Babalar Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi.

Oturma eylemi yapan aileler, Türk bayrağı açtı, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi. Dağa kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemi yapan baba Şehmus Kaya, "Askerimize tam destek veriyoruz" dedi. Baba Rauf Biçer, harekatı desteklediklerini dile getirerek, "Güvenlik güçlerimizin kanımızın son damlasına kadar arkasındayız" diye konuştu.