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TRABZON

Acısı ilk gün kadar taze

Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, yerlerini gösterirken şehit edilen Eren Bülbül, ölümünün 3’üncü yılında kabri başında dualarla anıldı. Anne Ayşe Bülbül, “Acılarım bitmez. Ben ne zaman ölür, yavrumun yanına giderim, acılarım o zaman biter. Yavrumun şehit olduğu yer kapımızın önü, kabri kucağımda. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anma programına katılanlar Eren’in kabrine çiçek bıraktı.
Anma programına katılanlar Eren’in kabrine çiçek bıraktı.

Eren Bülbül, şehit düşüşünün 3’üncü yıldönümünde dualarla anıldı. Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017’de, PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren için mezarı başında anma programı düzenlendi. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren’in kabri dün ziyaretçi akınına uğradı. Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilen anmada, acılı anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek...
OYNAT 01:35
Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek...
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor. Anne Ayşe Bülbül, ' Hayalleri vardı ama en büyük hayali ezan okumaydı. Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi...'

Eren Bülbül


KABRİ KUCAĞIMDA

Ayşe anne, kendisini acılı gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Allah’tan devlete, millete, askere zeval vermemesini diledi. Eren’in acısının hiç dinmediğini vurgulayan Ayşe Bülbül, Allah’tan hiç kimseye evlat acısı yaşatmamasını istedi: “Yıl dönümü olunca şehit olduğu güne gelmiş gibi oluyorum. Acılarım bitmez. Ben ne zaman ölür, yavrumun yanına giderim, benim acılarım o zaman biter. Yavrumun şehit olduğu yer kapımızın önü, kabri kucağımda. Çok büyük yankı yapıyor bende. Ölünceye kadar unutmayacağım.”

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
OYNAT 07:45
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar özel bölümünde; 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da Astsubay Ferhat Gedik'le beraber şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün aziz hatırasını yâd ediyoruz.

Eren’e özel klip

  • İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Eren Bülbül için hazırlanan klibi paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu iki farklı şiire yer verilen klipte, şehit Eren Bülbül ile annesi Ayşe Bülbül'ün fotoğrafları da yer aldı.

Üç yıl oldu Eren
GÜNDEM
Üç yıl oldu Eren
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