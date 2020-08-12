Acısı ilk gün kadar taze

Eren Bülbül, şehit düşüşünün 3’üncü yıldönümünde dualarla anıldı. Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017’de, PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren için mezarı başında anma programı düzenlendi. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren’in kabri dün ziyaretçi akınına uğradı. Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilen anmada, acılı anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına hakim olamadı.

OYNAT 01:35 Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek... Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor. Anne Ayşe Bülbül, ' Hayalleri vardı ama en büyük hayali ezan okumaydı. Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi...' BiP'te paylaş

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Eren Bülbül





KABRİ KUCAĞIMDA

Ayşe anne, kendisini acılı gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Allah’tan devlete, millete, askere zeval vermemesini diledi. Eren’in acısının hiç dinmediğini vurgulayan Ayşe Bülbül, Allah’tan hiç kimseye evlat acısı yaşatmamasını istedi: “Yıl dönümü olunca şehit olduğu güne gelmiş gibi oluyorum. Acılarım bitmez. Ben ne zaman ölür, yavrumun yanına giderim, benim acılarım o zaman biter. Yavrumun şehit olduğu yer kapımızın önü, kabri kucağımda. Çok büyük yankı yapıyor bende. Ölünceye kadar unutmayacağım.”

Eren’e özel klip

İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Eren Bülbül için hazırlanan klibi paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu iki farklı şiire yer verilen klipte, şehit Eren Bülbül ile annesi Ayşe Bülbül'ün fotoğrafları da yer aldı.