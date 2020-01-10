Gündem Adalet Bakanı Gül Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz

Adalet Bakanı Gül: Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır" dedi. Bakan Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 'Hepsini temizledik' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. HSK titizlikle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir" dedi.

Bakan Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 'Hepsini temizledik' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. HSK titizlikle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı"

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ilgili Gül, "9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı." diye konuştu.

"2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır"

Adalet Bakanı Gül, "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir." dedi.

Gül, "2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

"272 FETÖ davası tamamlandı"

FETÖ ile mücadele konusunda Bakan Gül, "289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Gül, "2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin 1 yılda bakacağı iş demek." ifadelerini kullandı.

"Yargı, sadece hukukun emri altındadır"

Adalet Bakanı Gül, "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır." dedi.

"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldı"

Gül, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi." diye konuştu.

Wikipedia ne zaman açılacak?

Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır" dedi.

Wikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı
TEKNOLOJİ
Wikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Kara kutuyu incelemekaylarca sürebilir

Kara kutuyu incelemek
aylarca sürebilir

​İran, düşen Ukrayna uçağı ile ilgili açıklamada bulundu.
TEMde ölümlü kaza

TEM'de ölümlü kaza

​Ümraniye'de otobüsün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü.
Torununa kavuştu

Torununa kavuştu

HDP önünde 'evlat nöbeti' sonuç vermeye devam ediyor.
Başka takıma <br>giderse üzülürüz

Başka takıma
giderse üzülürüz

Beşiktaş'ın gündemindeki futbolcuyu açıkladı.
Şikayet yağıyor

Şikayet yağıyor

Satış rekoru kıran sitede isyan ettiren gecikme.
Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

Sigara<br>kadar tehlikeli!

Sigara
kadar tehlikeli!

​Gıda ambalajlarındaki etiketlere mutlaka bakın.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
İşçi servisi ile<br>otomobil çarpıştı

İşçi servisi ile
otomobil çarpıştı

Aksaray'daki kazada 16 kişi yaralandı.
NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

​ABD Başkanı oluşacak yeni ittifak için 'NATO-ME' ismini önerdi.
Onyekuru şoku

Onyekuru şoku

Galatasaray'ın yeni transferi kamp kadrosunda yok.
Balıkçı teknesi<br>tankerle çarpıştı

Balıkçı teknesi
tankerle çarpıştı

​Kaza sonrası denizde kaybolan 3 balıkçı aranıyor.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Ekim'de oran yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti
Evini soyamadığı<br>ailenin aracını yaktı

Evini soyamadığı
ailenin aracını yaktı

Olay anı, saniye saniye kameralara yansıdı.
30 bin TL<br>ceza yediler

30 bin TL
ceza yediler

​Drift yapan 5 sürücü MOBESE'ye takıldı.
10 ile yağış uyarısı

10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor
Ekonomi

Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor

ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle bazı ticari hava yolu şirketleri, İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştirme kararı aldı. Değişiklik kararını açıklayanlar arasında Malezya Hava Yolları, Singapur Hava Yolları, Air France ve Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketi bulunuyor. ABD Federal Havacılık İdaresi, Amerikan hava yolu şirketlerinin İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladı.
Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak
Ekonomi

Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak

Her festivalde ortalama 100 bin kişiyi ağırlayan Zeruj Alışveriş Festivali’nin 26'ncısı Konya Dedeman Otel de 10-11-12 Ocakta yapılacak. 3 gün boyunca alışveriş için gelen misafirlerini ağırlayacak olan festivalde birçok muhafazakar markanın giyim ve aksesuar ürünleri yer alacak. Birbirinden farklı başarı hikayeleriyle festivalde yer alan 70 firmanın girişimci, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulacak.
Dijital takografa geçişte süre 6 ay uzatıldı
Ekonomi

Dijital takografa geçişte süre 6 ay uzatıldı

2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluğunda süre uzatıldı. Taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken araçlarda geçiş süresi 6 ay uzatma ile 10 Temmuz'a çekildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 350 bin araçta dijital takografa geçilirken, 150 bin araçta henüz dönüşüm tamamlanmadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.