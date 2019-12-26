Teknoloji Wikipedianın engellenmesi hak ihlali sayıldı
SOSYAL MEDYA

Wikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Wikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı.
Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.

Wikipedia'ya ilişkin bireysel başvuru sevk edildi
TEKNOLOJİ
Wikipedia'ya ilişkin bireysel başvuru sevk edildi

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

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