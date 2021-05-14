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ADANA

Adana'da şaşırtan görüntü: Nadir görülen 'ateş gökkuşağı' görüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde gökyüzünde nadir görülen 'ateş gökkuşağı' görüldü. Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi İHA
Adanada şaşırtan görüntü: Nadir görülen ateş gökkuşağı görüldü - Adana haberleri
Ateş gökkuşağı

Kozan’da dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi.

Nadir görülen doğa olayı olarak beliren ve özellikle Sibirya ve Rusya ülkelerinde sık görülen ateş gökkuşağı meteorolojide güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu öğrenildi.

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Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.

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