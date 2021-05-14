Adana'da şaşırtan görüntü: Nadir görülen 'ateş gökkuşağı' görüldü

Kozan’da dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi.

Nadir görülen doğa olayı olarak beliren ve özellikle Sibirya ve Rusya ülkelerinde sık görülen ateş gökkuşağı meteorolojide güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu öğrenildi.

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Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.