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Adaylık iddiamız baki

Adaylık iddiamız baki

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

CHP’de ön seçime katılmayacağını duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, yakın çevresine adaylık iddiasından vazgeçmediğini söyledi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Yavaş, “Adaylık iddiamız bakidir” dedi.

CHP’de ön seçime katılmayacağını duyuran ve Genel Başkan Özgür Özel’e söz verdiği için parti içinde ‘birliktelik görüntüsü’ sergileyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, yakın çevresine adaylık iddiasından vazgeçmediğini söyledi. Özgür Özel, önceki gün CHP Grup Toplantısında ‘3’lü görüşmeye dair sorun yok’, ‘Mansur Yavaş CHP’ye sadık’ anlamına gelen değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Özel’in açıklamalarına X hesabından destek veren Yavaş, ‘çıkıntılık’ yapan taraf olmak istemediğini yakın çevresine bildirirken, “Adaylık iddiamız bakidir” dedi. Yavaş, neden ön seçime girmek istemediğini de yakın çevresine aktardı Yavaş, parti içinde yarışa girip ikilik çıkartan taraf olmak istemediği için ön seçime girmeme kararı aldığını bildirdi.


#politika
#CHP
#Mansur Yavaş

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