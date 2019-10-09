Gündem Adli Tıp Kurumunda büyük hata Cenazeler karıştı Afrikalı adam Çatalcaya gömüldü
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Adli Tıp Kurumu'nda büyük hata! Cenazeler karıştı Afrikalı adam Çatalca'ya gömüldü!

Adli Tıp Kurumu'nda büyük hata: Cenazeler karıştı Afrikalı adam Çatalca'ya gömüldü

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan cenaze skandalı bu kadarına da pes dedirtti. Tatil için geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı. Çatalcalı aile Afrikalı adamın cenazesini alarak köylerinde defnetti. Hatanın fark edilmesinin ardından cenaze mezardan çıkartılarak tekrar Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber Merkezi IHA
Karışıklık sonrası hayatını kaybeden Bedri Ayhan kendi mezarlığına defnedildi.
Karışıklık sonrası hayatını kaybeden Bedri Ayhan kendi mezarlığına defnedildi.

Çatalca'da 3 ay önce 45 yaşındaki bir kadınla evlenen Bedri Ayhan geçen hafta hayatını kaybetti. Ayhan'ın ölümü 'şüpheli' bulunarak otopsi için cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.

Ölen komşusu için mezar kazarken öldü: Aynı gün defnedildiler
GÜNDEM
Ölen komşusu için mezar kazarken öldü: Aynı gün defnedildiler

Aynı tarihlerde, Türkiye'ye tatil için gelen ve kalp krizi geçirerek ölen Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson için de otopsi yapıldı. Cenazeyi teslim almaya gelen Bedri Ayhan'ın ailesine yanlışlıkla Afrikalının cenazesi verildi.

Bedri Ayhan'ın ailesi karışıklığı fark etmeyince Nelson'un cenazesi 1 Ekim'de Çatalca'nın Dağyenice köyünde ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Karışıklık , Nelson'un yakınlarının cenazelerini almaya gelmesiyle ortaya çıktı.

Bu mezarlık diğerlerinden çok farklı
HAYAT
Bu mezarlık diğerlerinden çok farklı

Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı.

Adli Tıp'da karıştı

Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Çatalca'daki cenaze çıkarıldı ve yerine Bedri Ayhan'ın cenazesi gömüldü. Mezardan çıkarılan Nelson'un cenazesi de ailesine teslim edilerek ülkesine gönderildi.

Hatanın fark edilmesinin ardından cenaze mezardan çıkartılarak tekrar Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşanan olayı anlatan Dağ Yenice Muhtarı Ercan Gül, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Mahallede yaşayan Bedri amcamız hayatını kaybetti. Çocukları ile Ayhan'ın sonradan evlendiği eşi arasındaki problem nedeniyle otopsi yapılması istendi. Otopsiye gönderildi cenaze. Pazartesi günü cenaze geldi defin yaptık. Dün beni Jandarma komutanlığı aradı. Mezarın açılacağını söylediler. Daha sonra cenazelerin karıştığını öğrendik.
  • Çocuklarına haber verdik. Oğlu babasının kendisinin yıkadığını söyledi. 'Babamdı. Ben aptal mıyım ayırt edemeyecek kadar' dedi. Ben tekrar jandarmayı aradım. Oğlunun cenazeyi teşhis ederek aldığını söyledim. Jandarma da bu sefer biz Adli Tıp Kurumuna kızını götürelim ve cenazeyi teşhis etsin. Kızı gitti. Adli Tıptan da cenazeyi teşhis etti. Sonra mezar açıldı. Mezardaki diğer vatandaş yabancı uyruklu bir vatandaşmış. Bedri Amca'yı kendi mezarına dün defnettik. Allah rahmet eylesin iki kez cenaze namazı kıldık Bedri Amca için. Tirajıkomik bir olay. Karşı taraf için de kötü bir şey."
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