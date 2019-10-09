Adli Tıp Kurumu'nda büyük hata: Cenazeler karıştı Afrikalı adam Çatalca'ya gömüldü

Çatalca'da 3 ay önce 45 yaşındaki bir kadınla evlenen Bedri Ayhan geçen hafta hayatını kaybetti. Ayhan'ın ölümü 'şüpheli' bulunarak otopsi için cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.
Aynı tarihlerde, Türkiye'ye tatil için gelen ve kalp krizi geçirerek ölen Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson için de otopsi yapıldı. Cenazeyi teslim almaya gelen Bedri Ayhan'ın ailesine yanlışlıkla Afrikalının cenazesi verildi.
Bedri Ayhan'ın ailesi karışıklığı fark etmeyince Nelson'un cenazesi 1 Ekim'de Çatalca'nın Dağyenice köyünde ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Karışıklık , Nelson'un yakınlarının cenazelerini almaya gelmesiyle ortaya çıktı.
Adli Tıp'da karıştıCumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Çatalca'daki cenaze çıkarıldı ve yerine Bedri Ayhan'ın cenazesi gömüldü. Mezardan çıkarılan Nelson'un cenazesi de ailesine teslim edilerek ülkesine gönderildi.
Yaşanan olayı anlatan Dağ Yenice Muhtarı Ercan Gül, şu şekilde açıklamada bulundu:
- "Mahallede yaşayan Bedri amcamız hayatını kaybetti. Çocukları ile Ayhan'ın sonradan evlendiği eşi arasındaki problem nedeniyle otopsi yapılması istendi. Otopsiye gönderildi cenaze. Pazartesi günü cenaze geldi defin yaptık. Dün beni Jandarma komutanlığı aradı. Mezarın açılacağını söylediler. Daha sonra cenazelerin karıştığını öğrendik.
- Çocuklarına haber verdik. Oğlu babasının kendisinin yıkadığını söyledi. 'Babamdı. Ben aptal mıyım ayırt edemeyecek kadar' dedi. Ben tekrar jandarmayı aradım. Oğlunun cenazeyi teşhis ederek aldığını söyledim. Jandarma da bu sefer biz Adli Tıp Kurumuna kızını götürelim ve cenazeyi teşhis etsin. Kızı gitti. Adli Tıptan da cenazeyi teşhis etti. Sonra mezar açıldı. Mezardaki diğer vatandaş yabancı uyruklu bir vatandaşmış. Bedri Amca'yı kendi mezarına dün defnettik. Allah rahmet eylesin iki kez cenaze namazı kıldık Bedri Amca için. Tirajıkomik bir olay. Karşı taraf için de kötü bir şey."