Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AFAD Deprem Çalışma Grubu’na yeni üye: Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan görevlendirildi

AFAD Deprem Çalışma Grubu’na yeni üye: Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan görevlendirildi

Oğuzhan Ürüşan
18:5824/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Prof. Dr. Türkdoğan’ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak.
Prof. Dr. Türkdoğan’ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak.

AFAD, Deprem Çalışma Grubu’nda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı komisyon üyesi olarak görevlendirdi. Başkanlığın deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü programa Türkdoğan'ın deneyiminin, deprem bilincinin artırılmasında önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Deprem Çalışma Grubu’na yeni bir akademisyeni dahil etti. Alınan karar doğrultusunda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, komisyon üyesi olarak görevlendirildi.

AFAD’ın deprem konusunda politika önerileri geliştirmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve meydana gelen sarsıntılara ilişkin resmi verileri hızlı şekilde paylaşmak için sürdürdüğü çalışmalarda, akademisyenlerin desteği giderek önem kazanıyor.

ÜNİVERSİTE VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ

Deprem Çalışma Grubu, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde toplumsal farkındalığı artırmayı, bilimsel çalışmaları politika süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. Uzman akademisyenlerin katkılarıyla grubun etkinliğinin artması amaçlanıyor.

YENİ GÖREVİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Türkdoğan’ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, akademisyen kimlikli Türkdoğan'ın deneyiminin, deprem bilincinin artırılmasında önemli katkılar sunacağı belirtildi.



#AFAD
#Deprem Çalışma Grubu
#Kenan Ahmet Türkdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri