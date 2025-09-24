AFAD Deprem Çalışma Grubu’na yeni üye: Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan görevlendirildi

AFAD, Deprem Çalışma Grubu’nda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı komisyon üyesi olarak görevlendirdi. Başkanlığın deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü programa Türkdoğan'ın deneyiminin, deprem bilincinin artırılmasında önemli katkılar sunacağı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Deprem Çalışma Grubu’na yeni bir akademisyeni dahil etti. Alınan karar doğrultusunda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, komisyon üyesi olarak görevlendirildi.
AFAD’ın deprem konusunda politika önerileri geliştirmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve meydana gelen sarsıntılara ilişkin resmi verileri hızlı şekilde paylaşmak için sürdürdüğü çalışmalarda, akademisyenlerin desteği giderek önem kazanıyor.
ÜNİVERSİTE VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ
Deprem Çalışma Grubu, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde toplumsal farkındalığı artırmayı, bilimsel çalışmaları politika süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. Uzman akademisyenlerin katkılarıyla grubun etkinliğinin artması amaçlanıyor.
YENİ GÖREVİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Türkdoğan’ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, akademisyen kimlikli Türkdoğan'ın deneyiminin, deprem bilincinin artırılmasında önemli katkılar sunacağı belirtildi.