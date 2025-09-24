AFAD Deprem Çalışma Grubu’na yeni üye: Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan görevlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Deprem Çalışma Grubu’na yeni bir akademisyeni dahil etti. Alınan karar doğrultusunda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, komisyon üyesi olarak görevlendirildi.