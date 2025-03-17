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Afyonkarahisar'da film sahnelerini aratmayan operasyon: 9 DAEŞ şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar'da film sahnelerini aratmayan operasyon: 9 DAEŞ şüphelisi yakalandı

16:1417/03/2025, Pazartesi
DHA
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Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Geçmişte terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli İscehisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.



#Afyonkarahisar
#Operasyon
#DAEŞ

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