Afyonkarahisar'da film sahnelerini aratmayan operasyon: 9 DAEŞ şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Geçmişte terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli İscehisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.