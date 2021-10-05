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MERSİN

Ağırlığı 20 kilogramın üstünde: Mersin'de dev mantar bulundu

Mersin Mut'ta Toros Dağları'ndaki yaylalarda gezintiye çıkan Kamil Sezer, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Sezer, ağırlığı 20 kilogramdan fazla olan dev mantar buldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Sezer, "Yıllardır mantar toplarım ilk defa bu kadar büyüğünü gördüm" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ağırlığı 20 kilogramın üstünde: Mersinde dev mantar bulundu
aşkınlığını gizleyemeyen Sezer, "Yıllardır mantar toplarım ilk defa bu kadar büyüğünü gördüm" dedi.

Mut ilçesinde esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı. Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.

"Yıllardır toplarım böylesini ilk kez gördüm"

Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.

Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde söyleyen Sezer, "dev" mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini belirtti.

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