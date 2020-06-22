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Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da saat 00:14'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı.

Haber Merkezi İHA
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Ağrı’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 00:14’de meydana gelen depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı.

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