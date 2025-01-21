Ahmet Kural Gassal dizisinin merak edilenlerini anlattı: Gerçek gassalın tek sözü yetti

Bu düşüncelerini de, "

Bizim bu işimizin sevilmesinin, Baki'nin sevilmesinin en büyük nedeni bence toplumsal bir kalabalık, yalnızlık yaşıyoruz ve herkes oradan bir şeyler çekti aldı kendine.

" ifadeleriyle aktaran Kural, bazen rolden çıkamadığını söyleyerek, "

Baki'yi yaşamak çok güzeldi.