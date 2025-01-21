Ahmet Kural Gassal dizisinin merak edilenlerini anlattı: Gerçek gassalın tek sözü yetti

Gassal'ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, beğenilen dizi ile ilgili merak edilenleri anlatıp; Baki karakteriyle birlikte ölümü çok düşünmeye başladığını söyledi.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinde en çok etkilendiği detayları ve rolüne nasıl hazırlandığını anlattı. Bir gassal ile konuştuğunu, araştırmalar yaparak rolüne hazırlandığını ifade eden Kural, karakterin dünyasına odaklanmaya çalıştığını söyledi. Kural, konuştuğu gassalın kendisine söylediği sözle Baki karakterini anladığını belirtti. Ahmet olarak ise kendisini en çok Baki'nin yalnızlığı ve yıllardır bu yalnızlığı kabullenmiş olmasının etkilediğini söyleyen Kural, "Bizim bu işimizin sevilmesinin, Baki'nin sevilmesinin en büyük nedeni bence toplumsal bir kalabalık, yalnızlık yaşıyoruz ve herkes oradan bir şeyler çekti aldı kendine." dedi.
TRT'nin dijital platformu
'de yayınlanan Gassal dizisi büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.
YouTube'da bir ay önce yayınlanan ilk bölümü 20 milyon izlenmeyi aştı.
Başrolde Ahmet Kural'ın oynadığı
ın bu başarısı, duygu aktarımı ve izleyen herkesi etkilemesi ile doğrudan başarılı oldu.
Başarılı oyuncu Kural, Türkiye'nin konuştuğu dizide en çok etkilendiği detayları ve rolüne nasıl hazırlandığını 'Bak Burası Çok Önemli' isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda anlattı.
"Gassalın sözüyle Baki'yi anladım"
Rolüne nasıl hazırlandığını anlatan Kural, öncesinde araştırmalar yaptığını, videolar izlediğini ve daha sonrasında da bir
ile konuştuğunu söyledi.
Konuştuğu gassalın kendisine söylediği, "
Bizler ölü bedenleri, mevtaları son yolculuğuna uğurlarken layığıyla ve sevdiklerinin de içlerine sinecek şekilde uğurluyoruz ve bunun hazzını yaşıyoruz.
" sözüyle Baki'yi anladığını ifade eden Kural, böylelikle çok zorlanmadığını söyledi.
"Ahmet olarak beni etkileyen şey..."
Havuz sahnesini görünce çok ağladığını aktaran Kural, 'Ahmet' olarak ise kendisini en çok Baki'nin yalnızlığı ve yıllardır bu yalnızlığı kabullenmiş olmasının etkilediğini söyledi.
Bu düşüncelerini de, "
Bizim bu işimizin sevilmesinin, Baki'nin sevilmesinin en büyük nedeni bence toplumsal bir kalabalık, yalnızlık yaşıyoruz ve herkes oradan bir şeyler çekti aldı kendine.
" ifadeleriyle aktaran Kural, bazen rolden çıkamadığını söyleyerek, "
Baki'yi yaşamak çok güzeldi.
" dedi.
Kural, Baki karakteri ile ölümü çok düşünmeye başladığını da kaydetti.
"
Senin dokunduğun yemekler nasıl yeniyor?
" sorusunun en çok karşılaştığı cümle olduğunu ifade eden Kural, bir ölüyü yıkayacak derecede gassallığı öğrendiğini de söyledi.
İkinci sezon neler olacak?
Ahmet Kural, dizinin ikinci sezonuna ilişkin de konuştu.
"İkinci sezon neler olacak?" sorusunu cevaplayan Kural, "
Neler olacağını tabii ki de söyleyemiyorum ama tabii her insan gibi Baki de hayatını güzelleştirmek zorunda. Bir yalnızlığın içine kapılıp gitmemesi gerekiyor. Bakalım göreceğiz Çok güzel şeyler olacak.
" dedi.
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