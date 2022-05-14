Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Aile ataşeliği 200 çocuğu geri aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2015 yılında Almanya’da kurulan Aile Ataşeliği’nin Almanya tarafından koruma altına alınan 200 Türk çocuğu yeniden ailesine kavuşturduğunu söyledi. Bakan Yanık, Albayrak Medya Grubu’nu ziyaret etti.

4 ŞEHRE DAHA AÇILACAK

Ardından tvnet’te canlı yayına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nurdan Ebru Erdoğan’ın sorularını cevapladı. Yurt dışında açılan Aile Ataşeliği konusunda bilgiler veren Yanık, “2015 yılında Almanya’da Aile ataşeliği açtık. Aile ataşeliği, Türk toplumunun yoğun yaşadığı yerlerde onların kendi yaşadıkları toplumla, aile içindeki problemleriyle ilgili meselelerde onlara yardımcı olmak için çalışıyor. Özellikle Almanya’da biliyorsunuz koruma altına alınan çocuklar meselesi var. Vatandaşlarımızın bu anlamda çok ciddi problemleri var. Bu yüzden Köln, Münih, Hamburg, Stuttgart’ta Aile ataşeliklerimizi açacağız. Berlin Büyükelçilik uhdesinde de müşavirlik kuracağız” bilgisini verdi.

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Yeni Şafak’ı ziyaret eden Bakan Yanık, Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak CEO’su Ömer Bolat ve Yeni nŞafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile bir araya geldi.

YABANCI AİLELERE VERİLMEMELİ

Aile Ataşeliklerinin çocuklar, gençler, yaşlılar, engelli, bakıma muhtaç olanlar, aile, kadın ve sosyal yardımlar başlıklarında çalışma yapacağını belirten Yanık, şunları kaydetti: “2015’ten bu yana 398 koruma altına alınan Türk çocuk vakası ile Bakanlık olarak ilgilendik. 200 çocuğumuzu ailesine geri döndürdük. 161 çocuğumuzun ise koruma altına alınma riski oluştuğunda, aileye gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetini vererek çocukların ailelerde kalmasını sağladık. Özellikle Türk ailelerin çocuklarının, yabancı ailelere verilmesinden hoşnut değiliz ama orada çok temel bir sorumluluğumuz var. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın koruyucu aile olabilmek için sisteme dahil olması lazım.”

Yeni düzenleme TCK’da ilk

Kadına şiddette yapılan yeni düzenlemelerle ilgili bilgi veren Bakan Derya Yanık, satır başları ile şunları kaydetti: “Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Yapılan düzenlemeyle kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet gibi suçların cezaları artırılacak. Yani suçun kadınlara karşı işlenmesi artık ağırlaştırıcı sebep. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarının alt sınırı 9 aya çıkarıldı.

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KATALOG SUÇLARA ALINDI

Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip suçlarında tutuklama kararı verilebilecek. Eşe veya boşanılan eşe karşı kasten yaralama suçları, katalog suçlar kapsamındaki tutuklanma imkanı bu sebeple geldi. Dolayısıyla bu anlamda kadınlara yönelik işlenen suçların katalog suçlar kapsamına alınması ve bir ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi TCK sistematiğinde bir ilk.”

GÜNDEM Avrupa'da ailelerinden koparılan çocuklar yalnız değil: 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak