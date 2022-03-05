Avrupa'da ailelerinden koparılan çocuklar yalnız değil: 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak

Türkiye, son dönemde Avrupa’daki Türk çocukların türlü gerekçelerle ailelerinden koparılıp LGBT’lilere verilmesine ve gurbetçilerin çocukluk, gençlik, yaşlılıkta yaşadıkları sorunlara “Aile Ataşelikleri” ile çözüm arayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bugün sadece Almanya’nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde Aile ataşelikleri bulunuyor. Aile ataşeliklerinin kısa sürede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

5,5 MİLYON GURBETÇİ BATI AVRUPA’DA

Yurt dışında 6,5 milyonu aşkın Türk vatandaşı bulunuyor. Bunların 5,5 milyonu Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Avusturya gibi batı Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Türkiye, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının “anadilleri ve kültürleri ile bağlarını koparmadan, bulundukları toplumların, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatında yer almalarını” önceleyen bir politika izliyor.

ÇOCUKLAR LGBT’LİLERE VERİLİYOR

Ancak gurbetçiler özellikle Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinde birçok sorunlarla karşılaşmaya başladı. Son dönemde de sık sık medyaya yansıdığı gibi “Gençlik Daireleri” Türk ve diğer Müslüman çocukları, “aile içi şiddet” vb. iddialarla ailelerinden koparıyor. Bu çocuklar daha sonra gayrimüslim ya da LGBT ailelere veriliyor. Çocukları ellerinden alınan aileler, geçen ay İsveç’te bir gösteri düzenleyerek suiistimalleri protesto etmişti.

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KÜLTÜREL SORUNLAR ARTIYOR

Avrupa’da Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunlar bununla da sınırlı değil. Aileler özellikle çocuklarının kumar ve uyuşturucu bağımlılığına çözüm bulmakta zorlanıyor. Cezaevinde bulunanlar manevi danışmanlık ve tahliye sonrası topluma uyum konusunda sorunlarla karşılaşıyor. Toplumdan dışlanan engelliler yalnız ve çaresiz. Yurtdışındaki üçüncü ve dördüncü nesil Türk vatandaşları ile yabancılar arasında yapılan evliliklerde çocukların yetiştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar çıkıyor. Artık yaşlılık dönemlerini yaşayan ilk nesil ise bakımevlerinde kültürel problemler yaşıyor.

2015 YILINDA KARAR ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sorunlarla mücadele için Dışişleri ve diğer bakanlıklarla da görüşerek 2015 yılında 5 “Aile Ataşeliği” kurma kararı aldı. 2015’te Düsseldorf, 2018’de ise Köln’de ataşelik kuruldu. Bakanlık şimdi bu sayıyı hızla arttırmak istiyor.

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