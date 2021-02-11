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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir." ifadelerini kullandı. Çelik, "Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çatışırken şehit olan askerlerimizle ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Irak’ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz... Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

  • Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir.

Pençe Kartal- 2 Harekatı'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
Pençe Kartal- 2 Harekatı'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

"Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz"

Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir. Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Pençe Kartal-2 Harekatı’nda bir askerimiz daha şehit oldu
GÜNDEM
Pençe Kartal-2 Harekatı’nda bir askerimiz daha şehit oldu
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