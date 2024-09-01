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AK Parti'den Netflix dizisine tepki! Ömer Çelik: Kabul edemeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

Halil Akkoç
14:38 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 14:59 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."


#AK Parti
#Ömer Çelik
#Netflix
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