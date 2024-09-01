AK Parti'den Netflix dizisine tepki! Ömer Çelik: Kabul edemeyiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı. Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.