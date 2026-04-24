AK Partili eski il başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı

AK Partili eski il başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı

20:4024/04/2026, Cuma
Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.
Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

Muğla’nın Datça ilçesinde, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İş yerinin önünde oturduğu sırada açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Laçin hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde, Ak Parti önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kendisine ait inşaat firmasının önünde oturan Laçin’e, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu mermiler Laçin’in bacaklarına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Laçin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.



