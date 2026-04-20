Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Motosiklet sürüye daldı: Jandarma koyun sahibine ceza yazdı

20:3720/04/2026, lundi
DHA
Sonraki haber
Ölen 8 koyun, belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak imha edildi.

Muğla'da yoldan geçen koyun sürüsüne motosiklet çarptı. Kaza nedeniyle sekiz koyun telef olurken, jandarma hayvan sahibine sürüyü başıboş ve kontrolsüz bıraktığı gerekçesiyle 1250 TL idari para cezası uyguladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan geçen koyun sürüsüne motosiklet çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kazada 8 koyun öldü. Jandarma, koyunların sahibi Osman Koyuncu’ya, sürüyü başıboş ve kontrolsüz bıraktığı gerekçesiyle 1250 TL idari para cezası uyguladı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Fethiye Üzümlü Yolu Değirmenbaşı mevkisinde meydana geldi. Abdülkadir Akdaş idaresindeki 48 AGN 068 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Akdaş’ın yaralandığı kazada 8 koyun öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akdaş, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza sonrası jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede koyunların sahibi Osman Koyuncu’ya, sürüyü başıboş ve kontrolsüz şekilde bıraktığı gerekçesiyle 1250 TL idari para cezası kesildi. Ölen 8 koyun, belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak imha edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Muğla
#Fethiye
#Koyun
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X çöktü mü? Twitter X neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 20 Nisan Twitter’a erişim sorunu son durum