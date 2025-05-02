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AK Parti’nin meclisteki en genç vekili Zehranur Aydemir bebeğiyle birlikte TEKNOFEST KKTC’de

AK Parti’nin meclisteki en genç vekili Zehranur Aydemir bebeğiyle birlikte TEKNOFEST KKTC’de

20:492/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Ankara milletvekili Zehranur Aydemir TEKNOFEST KKTC'de.
AK Parti Ankara milletvekili Zehranur Aydemir TEKNOFEST KKTC'de.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e AK Parti'nin en genç milletvekili Ankara milletvekili Zehranur Aydemir, etkinliklere 6 aylık bebeğiyle katıldı. Aydemir, "Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun dediler biz de yerli ve milli uçaklarımıza dokunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz." İfadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1-4 Mayıs tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST 2025'in ilk gününde 62 bin kişi yerli ve milli teknolojiler ile tanışmak için Eski Ercan Havalimanında buluştu.

Bir çocuk geldi bir uçağa dokundu

Gerçekleşen festivaldeki ziyaretçiler arasında AK Parti'nin en genç vekili Ankara milletvekili Zehranur Aydemir ve 6 aylık bebeği de vardı. "Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun" sloganıyla gerçekleşen festivaldeki etkinliklere bebeğiyle birlikte katılan Ankara milletvekili Aydemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
"Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun dediler biz de yerli ve milli uçaklarımıza dokunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz."
İfadelerini kullandı.
Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve bebeği.

Meclis'teki ve sahadaki çalışmalarına hamilelik döneminde de aktif bir şekilde devam eden 27 yaşındaki vekil,
"Hem güçlü bir anne hem güçlü bir eş hem de güçlü bir unvana sahip olabilirsiniz."
mesajını da gençlere veriyor. Aydemir, KKTC’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı'na da katılım sağladı.
TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı


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