AK Parti’nin meclisteki en genç vekili Zehranur Aydemir bebeğiyle birlikte TEKNOFEST KKTC’de

Gerçekleşen festivaldeki ziyaretçiler arasında AK Parti'nin en genç vekili Ankara milletvekili Zehranur Aydemir ve 6 aylık bebeği de vardı. "Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun" sloganıyla gerçekleşen festivaldeki etkinliklere bebeğiyle birlikte katılan Ankara milletvekili Aydemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,

"Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun dediler biz de yerli ve milli uçaklarımıza dokunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz."