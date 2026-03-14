AK Parti’nin oyu yüzde 37’ye çıktı

Aybike Eroğlu
04:0014/03/2026, Cumartesi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Medya Sahuru Buluşması” düzenledi.

Sahurda gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti’nin her daim ‘Pazar günü seçim olacak’ gibi bir formatta çalıştığını söyledi. Anketlerde 6-7 ayda değişiklik olduğunu ifade eden Acar, “Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti’nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP’nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise çalışmalara “Dokunulmadık bir gönül bırakmayacak” şekilde devam edeceklerini ifade etti.



#AK Parti
#Siyaset
#Politika
