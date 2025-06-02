Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan: Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız

"Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Memlekete için yapmadığınız siyaset siyaset değildir. Siyaseti şahsınız için şov amaçlı yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse eğer o zaman sorarsınız 'Türkiye'de neden ilk 100'de üniversitemiz yok'. Siyasetin karıştığı yer darmadağın olur, ki en kolay manipüle edilecek olan kitle ve öğrencileri kullanmakta en kolay yol. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına kendim adıma bu yalan ve iftiralarını destekleyenleri, buna bile isteye göz yumanları en derin şekilde kınıyorum. Bu iftiraların gerçek olmadığını onlar da biliyorlar"