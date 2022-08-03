Akile Salih Külliye’de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi. Şentop ve Salih’in TBMM’de baş başa gerçekleşen görüşmesinden sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin tarihine dikkati çeken Şentop, “Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz” dedi.

İSTİKRAR KALICI OLMALI

Birçok alanda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi için iki ülke arasında büyük bir potansiyelin bulunduğunu ifade eden Şentop, Libya’nın egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin korunmasının Türkiye açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi. Libya’da ortak çabayla sahada tesis edilen sükunetin, istikrar yolunda kayda değer bir aşama teşkil ettiğini ve siyasi sürecin önünü açtığını aktaran Şentop, Libya halkının barışa kavuşması için istikrarın kalıcı hale getirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile TBMM’de bir araya geldi.

ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Şentop, “Libya’nın içinden geçmekte olduğu kritik dönemde istikrarı tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması, bir güç boşluğu oluşmaması önemlidir. Bu süreçte tarafları itidale davet eden ortak mesajlar verilmesine ihtiyaç vardır. Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya’nın istikrarı, refahı ve huzuru için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulamak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Akile Salih ise Türk ve Libya halkları arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade ederek Libya’da barış ve istikrarın sağlanması için bütün diyalog kanallarının açık kalmasına dikkat ettiklerini söyledi. Libya’da oluşturulan ve Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alan yeni hükümetin önceliğinin, ülkede meclis ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını sağlama olduğunu kaydeden Salih, Türkiye’nin de barış ve istikrarın sağlanmasında Libya’ya desteğinin önemine işaret etti.

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, TBMM Başkanı Şentop’u Libya’ya davet etti.

Erdoğan Salih’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Görüşmede, Salih yeni seçilen hükümet ve Libya’daki siyasi durum hakkında Erdoğan’a bilgi verdi. Salih, Türkiye’nin Libya’ya verdiği desteği önemsediklerini ve bu desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti.