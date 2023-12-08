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Akşener'in 'yetersiz ulaşım' eleştirisine İmamoğlu'ndan cevap: Üstüme alınmadım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in parti grup toplantısında yaptığı büyükşehirlerdeki yetersiz ulaşım eleştirisine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmelerimiz akşamdan sabaha kesilmez" dedi.

16:21 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 16:59 - 8/12/2023 Cuma
DHA
Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddettikten sonraki ilk grup toplantısında, "Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" sözleri büyük yankı uyandırmıştı.



'Ben üstüme alınmadım'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı etkinlik sonrası gazetecilerin, Akşener'in büyükşehirlerdeki yetersiz ulaşım eleştirisine cevap verdi.





İmamoğlu,
"Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı?  Bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü, genelleme; ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım, dinledim. İçinde İstanbul yok. Genelleme yaparak bize işte; şu şu şehri vaat edenler, bize şu şu şehri yaşatıyorlar diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık, 15 kilometrelik Dudullu-Bostancı hattını açtık. Başka örnekler de veririm, Alibeyköy hattı vesaire. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Parti'mize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum"
dedi.

'Tekrar görüşmek mümkün'

İmamoğlu, "Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmelerimiz akşamdan sabaha kesilmez. Genel İdare Kurulu tabi ki önemli bir kuruldur. Partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatları olan, örgütlere olan, yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu görüşmelerin yapıldığını İYİ Partili belediyelerin de yaptığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de yaptığını, yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı, bu ittifakı yaptıklarını duyuyorum. Bu başka şehirlerde, başka partilerle görüşmelere de dönüştüğünü ve dönüşebileceğini de biliyorum. Siyasetin, bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz. Belki başka gün bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi ben 2019'un 28 Aralık'ında adaylık açıklamamı yaptığımda İstanbul ittifakı dediğimde inanarak söylemiştim. İstanbul'da muazzam bir İstanbul ittifakı inşa edilmiştir. Bu inşa edilen ittifakın elbette altyapısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti vardır. Buna sonsuz saygı duyuyorum ve bunu daha da ileriye taşımak, ittifakı daha da büyütme konusunda kararlı bir İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu var" ifadelerini konuştu.





İmamoğlu'nun 'arızalar azaldı' sözlerinin üstünden 24 saat bile geçmedi: Üsküdar'da bir İETT otobüsü daha yandı
İmamoğlu'nun 'arızalar azaldı' sözlerinin üstünden 24 saat bile geçmedi: Üsküdar'da bir İETT otobüsü daha yandı

İstanbullular her gün İETT'deki arızalar nedeniyle yollarda perişanlık yaşarken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün katıldığı canlı yayında İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu "Tamam arıza yapıyor. Arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık aslında." demişti. Bu açıklamanın üstünden daha 24 saat bile geçmeden, Üsküdar'da içinde yolcuların bulunduğu Taksim -Bostancı seferini yapan İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Şoför Özen, dumanları fark ederek otobüsü cadde üzerinde durdurup yolcuların inmesini sağladı. Özen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmındaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde hasar oluştu.


#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
#Muharrem İnce
#CHP
#İYİ Parti
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