Akşener'in 'yetersiz ulaşım' eleştirisine İmamoğlu'ndan cevap: Üstüme alınmadım

"Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü, genelleme; ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım, dinledim. İçinde İstanbul yok. Genelleme yaparak bize işte; şu şu şehri vaat edenler, bize şu şu şehri yaşatıyorlar diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık, 15 kilometrelik Dudullu-Bostancı hattını açtık. Başka örnekler de veririm, Alibeyköy hattı vesaire. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Parti'mize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum"