Sorulardan kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Edirnekapı’da yeni hizmete alınan metrobüsler için düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası gazetecilerle metrobüste tur atan İmamoğlu, gazetecilerin iç siyasete yönelik sorularından kaçtı. İmamoğlu, gazetecilerin “CHP’de belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu mu belirliyor?” sorusuna cevap vermeden aracına binerek alandan uzaklaştı.
Hedefinde üç şehir var
CHP’de Parti Meclisi, MYK ve TBMM Grubu’nda kurultaya paralel etkinliğini artıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözünü şimdi CHP’nin yerel yönetimlerine dikti. CHP’nin elinde olan 11 büyükşehir belediyesinde mevcut başkanlarla devam edilmeyecek şehirler için Ekrem İmamoğlu’nun devreye girdiği belirtiliyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun, İzmir, Muğla ve Tekirdağ’da istediği bir ismin aday gösterilmesi için parti içinde baskıyı artıracak şekilde kulis yaptığı kaydediliyor. İmamoğlu’nun, İzmir için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin de içinde olduğu birkaç isim üzerinde durduğu kaydediliyor.