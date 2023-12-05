Sorulardan kaçtı

CHP’de Parti Meclisi, MYK ve TBMM Grubu’nda kurultaya paralel etkinliğini artıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözünü şimdi CHP’nin yerel yönetimlerine dikti. CHP’nin elinde olan 11 büyükşehir belediyesinde mevcut başkanlarla devam edilmeyecek şehirler için Ekrem İmamoğlu’nun devreye girdiği belirtiliyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun, İzmir, Muğla ve Tekirdağ’da istediği bir ismin aday gösterilmesi için parti içinde baskıyı artıracak şekilde kulis yaptığı kaydediliyor. İmamoğlu’nun, İzmir için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin de içinde olduğu birkaç isim üzerinde durduğu kaydediliyor.