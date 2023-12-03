İmamoğlu’nun İstanbul planı çöktü

CHP Genel Merkezi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına rakip çıkmaması amacıyla yaptığı baskılar sonuç vermedi. Telkinler başta parti içindeki Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan isimlerin tepkisini çekti. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, bütün baskılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını ilan etti. İmamoğlu ekibi bu kararı, “Bakırköy’e yeniden aday gösterilmeyecekti bu yüzden Büyükşehir için başvuru yaptı” şeklinde değerlendirdi.





KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN BİR İSİM

İstanbul yönetimi ve milletvekillerinin daha güçlü görünmek için müstakbel aday adaylarına baskı kararı aldığı bildiriliyor. Alınan karara parti içindeki muhalif kanadın tepki gösterdiği biliniyordu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilenen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurmasıyla CHP Genel Merkezi’nin planları suya düşmüş oldu.





BAZI İSİMLER BOYUN EĞDİ

Başvurmayı planlayan isimlere, “İmamoğlu’nun olduğu bir ilde şansınız olmaz. Kendinizi karşısına rakip olarak çıkarmayın” denildiği öğrenildi. Aday adayı olmayı düşünen bazı isimlerin bu söylemlerin ardından aday adaylığından vazgeçtiği belirtiliyor.





Kurultayda Özgür Özel’in Genel Başkan seçilmesinin ardından Genel Merkez’de gücünü arttıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mahallil seçimlere hazırlık yapmaya başladı. Kendi istediği isimleri yerel seçimlerde CHP listelerine almayı hedefleyen İmamoğlu PM ve MYK’dan sonra belediye başkanlarında da etki oluşturmak istiyor.





YERELE 100 İSİM

Kulislerde İmamoğlu’nun kendisine yakın 100 ismi yerel seçimlerde aday göstereceği konuşuluyor. CHP’deki değişimin ardından gölge genel başkan olarak konuşulan İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ndeki bazı daire başkanlarını, genel müdür düzeyindeki bürokratları ve kendisine yakın isimleri genel merkeze önerecek. Bu kapsamda İBB Genel Sekreter yardımcısı iki isim ve İBB Ulaşım Daire Başkanı istifa edenler arasında bulunuyor. Genel Merkez ise isimler gelene kadar değerlendirme yapmaktan kaçınıyor. CHP’de belediye başkanlarını seçecek 5 kişilik danışma kurulunda İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen isimler bulunuyor.



