Alinur Aktaş'tan vatandaşa 'fatura çıkaran' CHP’li Mudanya Belediyesine: Size kötü bir haberim var

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP yönetimindeki Mudanya Belediyesi'nin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilmesine yönelik yaptığı girişimi eleştirdi.
'VATANDAŞA FATURAYA' HUKUK ZAFERİ DEDİLER
Geçtiğimiz yıl belediye meclisinde alınan kararla katı atık bedelinin faturalardan kaldırıldığını ifade eden Aktaş, "CHP'li Mudanya Belediye Başkanı konuyu mahkemeye taşıdı ve bedelin yeniden alınmasını 'hukuk zaferi' diyerek duyurdu." dedi.
"CHP'NİN TUTUMUNU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"
"Kendisine kötü bir haberim var." diye Aktaş "Bugün katı atık bedelini almama kararımızı yeniledik. İsminin içinde 'halk' kelimesi geçen CHP'nin halkımızın cebinden ilave bir para çıkmasın diye alınan karara 'yine' ret oyu vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.