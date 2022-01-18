Alinur Aktaş'tan vatandaşa 'fatura çıkaran' CHP'li Mudanya Belediyesine: Size kötü bir haberim var Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, CHP yönetimindeki Mudanya Belediyesi'nin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilmesine yönelik yaptığı girişime tepki gösterdi. CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın söz konusu kararı, 'hukuk zaferi' olarak duyurduğunu vurgulayan Aktaş, "Kendisine kötü bir haberim var. Bugün katı atık bedelini almama kararımızı yeniledik. İsminin içinde 'halk' kelimesi geçen CHP'nin halkımızın cebinden ilave bir para çıkmasın diye alınan karara 'yine' ret oyu vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

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