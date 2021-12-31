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POLİTİKA

Dini değerlere hakaret etmişti: Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'e soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Dini değerlere hakaret etmişti: Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinçe soruşturma
Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'e soruşturma başlatıldı.

Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.

FATOŞ BİRİNÇ'İN PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

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