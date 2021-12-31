Dini değerlere hakaret etmişti: Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'e soruşturma

Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.
FATOŞ BİRİNÇ'İN PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:
- "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"