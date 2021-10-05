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ANKARA

Altı parti arayışta

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çabalayan muhalefet ikinci kez buluşacak. CHP, İYİ Parti, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bugün TBMM’de bir araya gelecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Altı parti arayışta
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Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çabalayan muhalefet ikinci kez buluşacak. CHP, İYİ Parti, SP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bugün TBMM’de bir araya gelecek. Taraflar çalışmalarını masaya yatırarak seçimler öncesi yol haritası belirleyecek.

  • Halkın referandumda vize verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı çıkan ve parlamenter sistemi geri getirme planları yapan muhalefet, bugün istedikleri sistemin geri gelmesi için ikinci kez toplanacak. Muhalefet, seçimler kadar nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir dil kullanacağını bu toplantıda masaya yatıracak. Toplantıların ardından bir deklarasyon yayınlanması bekleniyor.
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